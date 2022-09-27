Украинский президент Владимир Зеленский записал новое обращение к нации, в котором заявил, что твердо намерен захватить Донбасс. По словам Зеленского, ВСУ сейчас прилагают колоссальные усилия, чтобы сдержать ВС России.

Как сообщает Pravda.Ru, Зеленский признал, что ситуация в Донецкой области и в ряде других мест остается для украинских военных тяжелой.

Но он торжественно пообещал украинцам, что Донецкий регион будет захвачен уже скоро.

Предположительно, Зеленский рассчитывает на новые вооружения, которые обещали поставить западные "друзья". Только с его помощью он может попытаться вернуть себе Донецк.

Как ранее сообщало испанское издание Rebelion, Украина получает все больше и больше вооружения от США. Однако уже очевидно, что помощь Запада не является безвозмездной и Зеленскому придется расплачиваться со странами Европы не чем иным, как украинскими землями.

Как отметил автор публикации Пабло Жофре Леаля, Украина сама вырыла себе могилу и находится в шаге от того, чтобы стать подставной фигурой Белого дома в Европе.