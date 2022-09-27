МК: стало ясно, что ждет Россию впереди - к пятнице президент выступит с обращением

В ближайшую пятницу, 30 сентября, может состояться оглашение Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Как считает обозреватель "МК", это обращение может оказаться самой важной из президентских речей, которые лидеры стран произносили в современной истории.

Частично содержание речи уже известно. Владимир Путин расскажет о расширении территории России, при этом новые регионы находятся под атакой врага, чего Россия точно никак не потерпит. Отразить агрессию нужно общими усилиями. На этом, считает автор "МК", ясные моменты речи заканчиваются. Начинаются "сюрпризы".

Обозреватель считает вероятным, что опять будет затронут вопрос о возможном применении ядерного оружия в ответ на атаку со стороны НАТО, но выражает надежду, что все эти проблемы останутся в сфере теоретических размышлений.