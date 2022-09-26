Welt: немцы заметили, как изменилось поведение Зеленского после заявления Путина о ядерной угрозе

"Теперь Зеленский должен наконец договориться или действовать самостоятельно. Шоумен получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры в интересах США и НАТО", — написал один из комментаторов.
"Ага, теперь, в конце концов, Зеленский воспринимает Путина всерьез", — поддержал другой.
"Я больше не могу слушать Зеленского", — отметил третий.
"Путин не блефует с ядерными оружием, — говорит Зеленский". До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?" — возмутился пользователь.
"До сих пор Украина говорила, что ядерная угроза — это всего лишь блеф! А вы, немцы, слишком легко позволяете России запугать себя! Теперь мы снова должны услышать о новых выводах Владимира Зеленского?" — задались вопросом читатели.