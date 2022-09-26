Welt: немцы заметили, как изменилось поведение Зеленского после заявления Путина о ядерной угрозе

Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин не блефует, говоря о ядерном оружии, сообщает РИА Новости.

"Теперь Зеленский должен наконец договориться или действовать самостоятельно. Шоумен получил достаточно предупреждений, чтобы прекратить свои игры в интересах США и НАТО", — написал один из комментаторов.

"Ага, теперь, в конце концов, Зеленский воспринимает Путина всерьез", — поддержал другой.

"Я больше не могу слушать Зеленского", — отметил третий.

"Путин не блефует с ядерными оружием, — говорит Зеленский". До вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?" — возмутился пользователь.

"До сих пор Украина говорила, что ядерная угроза — это всего лишь блеф! А вы, немцы, слишком легко позволяете России запугать себя! Теперь мы снова должны услышать о новых выводах Владимира Зеленского?" — задались вопросом читатели.

И действительно, украинский президент явно сменил риторику. В интервью каналу CBS Зеленский сказал, что серьезно относится к словам президента России про ядерное оружие.