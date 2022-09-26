Звёзды, интеллектуалы и 10 миллионов рублей: проект «Вызов» стартует на ТНТ

12 знаменитостей и 12 звёзд из мира науки, музыки и литературы сойдутся в уникальном спортивно-развлекательном турнире.

Осенью на телеканале ТНТ стартует уникальный проект «Вызов» – шоу, где 12 матёрых звёзд шоу-бизнеса и 12 молодых звёзд из мира науки попробуют понять друг друга и стать напарниками в испытаниях на выносливость и интеллект. Им предстоит не только проверить себя на прочность, но и побороться за главный приз – 10 миллионов рублей.

«Вызов» – это абсолютно новый формат, который ещё не был представлен на телевидении. Звёзд из мира науки объединят с музыкантами, блогерами, актёрами, стилистами и киберспортсменами. Их поделят на пары и будут давать задания, чтобы проверить физическую готовность участников и их умение работать в команде с партнёром. В каждой паре продюсеры сведут по одной знаменитости и одному представителю из области культуры: науки, музыки, литературы. Ведущие проекта – шоумен и комментатор «МАТЧ ТВ» Дмитрий Губерниев и первый заместитель генерального директора Института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

Участникам из двух разных миров предстоит понять друг друга, ведь пройти через 18 испытаний на пути к финалу можно только в паре: одна звезда шоубиза и один интеллектуал. Конкурсантам нужно будет научиться работать в команде, искать разумные компромиссы и не перетягивать одеяло на себя, ведь по итогам каждого выпуска самая слабая пара будет покидать проект.

В кэмпинг посреди живописных пейзажей Карелии заселились фигуристка Евгения Медведева, блогер и стилист Карина Нигай, актрисы Виктория Агалакова и Маргарита Аброськина, певица и видеоблогер Катя Адушкина, блогер и музыкант Егор Шип, актёры Даниил Вахрушев, Олег Гаас и Торнике Квитатиани, блогеры Гусейн Гасанов и Евгений Ершов, певица Мия Бойка. В пару к ним встанут химик Мария Рындык, наноинженер Анастасия Атангулова, биолог Владислава Храменкова, минералог Диана Некрасова, писатель Булат Ханов, математик Михаил Гарбуз, скрипач Матвей Блюмин, физик высоких энергий Владислав Шалаев, робототехник Иван Борисов, киберспортсмен Роберт Ufenok77 Фахретдинов, ядерный физик Екатерина Щеглова и шахматистка Зарина Шафигуллина.

В шоу будут двое наших ребят и оба из команды интеллектуалов. Булат Ханов – писатель из Казани, номинант премии Forbes «30 до 30» в категории «Искусство», лауреат премий «Лицей» и звездный билет» номинант премии «Национальный бестселлер», победитель русско-итальянской премии «Радуга», участник Дней русской книги (2020) в Париже, победитель премии для молодых авторов от ФГБУ «Роскультцентр».

Зарина Шафигулина- шахматистка из Набережных Челнов, призёрка Чемпионата Европы среди девушек, призерка Чемпионата Мира по решению композиционных задач по шахматам среди юниорок, участница Суперфинала Чемпионата России (ТОП-12 России среди женщин).

Марина Артемьева, продюсер проекта:

«Вызов» – это необычный проект-трансформация наших участников. Мы хотели собрать разных молодых людей примерно одного возраста и показать, что современное поколение – это не только блогеры, которые находятся в медиа-пространстве, это еще и другие ребята, которые занимаются наукой, музыкой, спортом, которым тоже есть что сказать и показать этому миру. Если бы это был не телевизионный проект, он вполне мог бы стать форумом или молодежным движением».

«Вызов» – скоро на ТНТ.