В Казани уже четвертые сутки разыскивают загадочно пропавшего юношу-подростка

Четвертые сутки в Казани пока что безуспешно разыскивают загадочно пропавшего 17-летнего Арслана Хуснутдинова. Молодой человек исчез 22 сентября, сообщают волонтеры "Лиза Алерт".

Юноша вышел из дома и словно в воду канул. Он не выходит на связь. О его местонахождении ничего не известно.

Арслан худощавого телосложения, у него темные волосы и серо-голубые глаза.

В последний раз был одет в черно-серую джинсовую куртку, джинсы того же цвета и коричневые кроссовки. Также с собой у него был черный рюкзак.