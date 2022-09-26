Мобилизованным запретили использовать современные мобильные телефоны

Людям, призванным в рамках частичной мобилизации в РФ, запретили использовать современные смартфоны. Информация подтверждена прямой линией по вопросам мобилизации в колл-центре 122, сообщает Telegram-канал "Оперативный штаб Татарстана".

Мобилизованные, объяснили на горячей линии, мобилизованные приравнены к военнослужащим, а вторым запрещены современные смартфоны на службе. Но мобилизованные могут взять с собой простые кнопочные телефоны, чтобы была связь с родственниками.

Мобилизованные будут снабжены оружием и средствами бронезащиты. Им будет предоставлена зимняя одежда и обувь, такие же, как у всех военных ВС РФ.

"Замена вещевого имущества производится без учета срока его эксплуатации в случае невозможности его дальнейшего использования", — сообщили в ответ на вопрос о замене испорченной формы.