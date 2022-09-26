Видеоконсультации на жестовом языке доступны в 159 татарстанских офисах Сбера

В Татарстане в 159 офисах Сбербанка для клиентов с нарушениями слуха доступны видеоконсультации на русском жестовом языке. Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно попросить сотрудника офиса вызвать переводчика. Он, в свою очередь, организует видеозвонок со специалистом, владеющим языком жестов.

Стоит отметить, что воспользоваться видеоконсультацией прямо из дома можно через приложение «Сбербанк Онлайн». Для этого следует зайти в приложение и нажать на значок профиля в верхнем левом углу. Далее нужно выбрать строчку «Специальное обслуживание», указать пункты «Общаюсь жестами в переписке» и «Мою речь сложно понять». На появившейся вкладке «Вам доступно» можно начать видеоконсультацию на русском жестовом языке.

Ознакомиться с адресами офисов, в которых доступна услуга перевода на русский жестовый язык, можно на сайте в разделе «Особенный банк».

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Сервис по видеоконсультации был запущен четыре года назад. Только за прошлый год наши специалисты провели несколько сотен консультаций для клиентов с нарушениями слуха».