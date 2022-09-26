«Берите теплые вещи»: мобилизованный главврач скорой помощи из Татарстана рассказал о начале службы

Врач-педиатр Николай Зотов, главврач челнинской частной скорой помощи, которого мобилизовали в прошедшие выходные, в социальных сетях сообщил, как прошел его первый день на военной службе.

Он дал советы тем, кому еще только предстоит отправиться в зону СВО.

Зотов рекомендовал будущим резервистам брать с собой теплые вещи, так как до выдачи одежды придется довольно много времени провести на улице. Также доктор рекомендовал взять с собой еды на сутки, поскольку на довольствие ставят со второго дня. Не забыть важно и военный билет с паспортом.