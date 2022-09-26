Из Казани на учебный полигон отравили очередную партию мобилизованных

Сегодня, 26 сентября, Военный комиссариат Приволжского и Вахитовского районов Казани отправил на военный учебный полигон очередную партию мобилизованных татарстанцев.

Сегодня утром у ворот военкомата собрались десятки людей, пришли целыми семьями, сообщает "Татар-Информ".

"Сегодня всех прибывших отправят на пункт сбора, потом в учебную часть, где они пробудут порядка месяца", – рассказал представитель военкомата.

Многие их отправившихся сегодня на полигон получили повестки в минувшую пятницу. Есть и те, кто пришел сюда по собственному желанию. Один из добровольцев, 19-летний Антон рассказал журналистам, что дожидаться повестки не захотел, приехал в военкомат сам.

"Я сам пришел, по велению сердца. До этого проходил срочную службу в Калининграде, морская пехота. Конечно, родители переживают. Отец поддержал сразу, мама волнуется, но решение приняла. Только попросила вернуться живым", – поделился он со СМИ.