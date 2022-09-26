«Деньги до зарплаты» и другие предложения для зарплатных клиентов Сбера

Большинство работающих граждан получают зарплату на банковские карты, но далеко не все используют по максимуму возможности своего «пластика».

Перечисление зарплаты на карту удобно и работодателю, и работнику. А при грамотном подходе к выбору банка и предприятие, и его сотрудники могут получать дополнительную выгоду от такого партнерства. Но далеко не все используют по максимуму возможности своей зарплатной карты. Вот нескольких полезных опций зарплатной карты Сбербанка.

Деньги до зарплаты

Если срочно нужна небольшая сумма, а до зарплаты еще далеко, банк одолжит вам до половины зарплаты на 1 месяц по фиксированной стоимости. Вам поможет Сервис "Деньги до зарплаты".

Специальная ставка по кредиту

Если вы получаете зарплату на карту Сбербанка, для вас ставка по кредиту и ипотеке будет ниже. Чтобы рассчитать разницу в ежемесячном платеже с учетом скидки, укажите в калькуляторе, что получаете зарплату в Сбербанке.

Сбереги финансы

Cкидка 20% на страховой продукт «Сбереги финансы» - если мошенники доберутся до ваших наличных, карт или счетов, страховая компенсирует украденную сумму.