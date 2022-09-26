«Ранен охранник и школьники»: в средней школе Ижевска мужчина в черном открыл стрельбу

В Ижевске в школе № 88 на Пушкинской улице в понедельник, 26 сентября, произошла стрельба. Как сообщили "Известия", сейчас идет экстренная эвакуация учеников и учителей. На место уже прибыли все экстренные службы.

Стрельбу посреди учебного дня открыл неизвестный мужчина в черном костюме.

Он пока не задержан, его продолжают искать. Об этом со ссылкой на МВД сообщает RT.

Как сообщает "Лента.ру", число пострадавших уточняется, сейчас известно о троих - тяжело ранен охранник школы, ранены двое подростков.

Издание Baza в своем Telegram-канале сообщило, что стрельба началась во время уроков. По данным канала, охранник убит, а не ранен. О гибели школьников пока не сообщается. Один из детей выпрыгнул в окно.