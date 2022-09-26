В Казани полиция задержала мужчин, которые устроили стрельбу в баре

В Казани сотрудники полиции задержали мужчину открывших стрельбу из пневматического пистолета в баре на улице Гареева. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.
Установлено, что двое мужчин размахивали пистолетом и совершили несколько выстрелов для устрашения. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 32-летнего и 33-летнего мужчин, изъяли у них оружие.
Выяснилось, что задержанные являются уроженцами одной из кавказских республик. На нарушителей составили административные дела за мелкое хулиганство.
Ранее мы сообщали, что в Казани неадекват открыл стрельбу из окна жилого дома. Также сообщалось, что задержан подельник стрелка, который уверяет, что его "подставили".