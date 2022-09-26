«Куда вы собрались, трусы? »: сторонники СВО начали разбивать машины уклонистам, бегущим из РФ

В Волгоградской области местные жители открыли охоту на тех, кто пытается покинуть РФ и избежать вероятной мобилизации. Жители Палласовского районе начали разбивать проезжающие автомобили, снимать бегущих мужчина на видео. Им даже отказываются продавать продукты питания в местных магазинах и кафе.

Как сообщает V1.RU, накануне на границе в Палласовском районе впервые образовались очереди из желающих выехать в Казахстан. Тем временем в социальных сетях и мессенджерах распространяют видео, на которых женщины агрессивно обращаются к сидящим за рулем мужчинам.

"Куда вы собрались, трусы? А жен своих почему не прихватили?" — возмущены женщины.

"Имеются факты агрессии местных жителей по отношению к приезжающим из других регионов на выезд из России, в основном это Волгоград, Ростов, Краснодар, Крым и Москва, — сообщили правоохранители. — Известно, что местные жители разбили одну машину, в магазинах не продают продукты питания, в пробках снимают видео, называя выезжающих трусами, предателями, и даже включают гимн России".