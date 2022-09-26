Генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров скончался в возрасте 55 лет

Руководитель АО "Газпром межрегионгаз Казань" Ринат Сабиров умер в возрасте 55 лет. Информация подтверждена пресс-службой компании.

"В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, всем, кто знал и уважал Рината Касимовича. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах", — говорится в сообщении.

Сабиров родился в 1967 году в Казани. Учился на физфаке КГУ, позднее окончил программу "Мaстер делового администрирования" Гoсударственного университета штата Колoрадо (США).

Гендиректором "Газпром межрегионгаз Казань" стал в 2020 году. А до этого на протяжении десятилетия был помощником президента РТ.