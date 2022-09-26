«Из меня словно достали внутренности»: женщина заболела после шутки друга

29-летняя Джиллиан Рейли в Великобритании несколько недель мучилась от страшных болей после того, как ее друг решил подшутить над ней, пишет Daily Mail.

Все случилось на вечеринке. Девушка с друзьями отправилась в бар, где она, по ее же словам, "пила все, что ей приносили". Когда женщина вернулась домой, она почувствовала головокружение, боль в животе и тошноту.

"На следующий день я поняла, что что-то действительно не так, — рассказывает Рейли. — Ощущение было такое, будто из меня вытаскивают внутренности. Я болела несколько недель".

Позже женщина узнала, что заболела из-за шутки друга, который решил, что будет забавно подсыпать что-нибудь в ее напиток. Она утверждает, что после этого случая перестала доверять людям. Теперь женщина остерегается малознакомых людей, редко выходит на улицу и не посещает ночные заведения.

"Вы встречаете много новых людей, и вам хочется думать, что эти люди могут стать друзьями, но это не обязательно так", — предупреждает она.