«Военное обозрение»: эксперты рассказали, как денацифицировать половину Украины до конца года

Эксперты "Военного обозрения" рассказали, как быстро денацифицировать половину Украины уже к концу текущего года. Обозреватель Андрей Митрофанов рассказал о наиболее эффективных тактиках ВС РФ.

Главной тактической задачей ВС России теперь является отрезание ВСУ, а также укрепление позиций российских военных по всему Днепру. Те части вооруженных сил Украины, которые остаются на этой стороне, окажутся без дополнительных снабжений. Они не получат вооружения и припасы и фактически будут разгромлены.

Эксперт считает, что задача не самая простая, но правильной тактиков ВС РФ она вполне решаема.

Днепр, считает Митрофанов, должен разделить линию фронта.

На территории Украины через Днепр имеется 29 путепроводов, в том числе 13 железнодорожных мостов. В случае спланированного удара по всем ним ВС России получат огромные преимущества.

Сразу после этого этого, считает обозреватель, прекратятся обстрелы ВСУ в мирных городах Донбасса.