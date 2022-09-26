Референдумы о вхождении в РФ в ЛНР и ДНР признаны состоявшимися

По итогам трех дней голосования в ЛНР и ДНР явка избирателей составила 76,09% и 77,12% соответственно. Таким образом, референдумы признаны состоявшимися, сообщили в местных ЦИК.

По международным нормам, признается состоявшимся референдум, в котором проголосовали 50% плюс один избиратель.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, иностранные наблюдатели нарушений не выявили, а предварительные итоги оказались "даже лучше, чем ожидалось".

В Херсонской области пока референдум не состоялся официально, как рассказала глава ЦИК региона Марина Захарова, за три дня голосования в регионе составила 48,91 процента от списочного состава избирателей, всего в него входят 750 тысяч человек.

В ЦИК Запорожской области сообщили также о состоявшемся референдуме - за три дня проголосовали 51,55% с учетом голосования за рубежом.

Напомним, референдумы проходят с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Вопрос на повестке дня - вступление в состав России.

Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.