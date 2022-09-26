По 10 000 рублей зачислят на карту: Кто в понедельник получит новое пособие от ПФР

Новую денежную выплату от Пенсионного фонда (ПФР) получат многие российские граждане. Средства начнут перечислять на банковские карты с понедельника, 26 сентября. А средний размер таких начислений во многих случаях составит порядка 10 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, уже в понедельник новое денежное пособие от фонда смогут получить многие российские семьи. Это будут родители, которые воспитывают детей, вписывающихся в возрастной диапазон от восьми до шестнадцати лет включительно.

С недавнего времени получить такую выплату могут уже не только одинокие родители, но и все остальные. Однако условия для назначения нового пособия остались прежними.

Важно, чтобы средний доход на одного члена семьи за последние месяцы был на уровне ниже прожиточного минимума в регионе проживания. Также необходимо соблюсти требования по имуществу. То есть у семьи не может быть больше двух квартир, а также одного автомобиля, гаража и дачного участка.

Отмечается, что выплату будут перечислять в течение пяти рабочих дней с момента одобрения в ПФР. Соответственно, тем, кому одобрили пособие на этой неделе, его начнут зачислять на банковские карты с понедельника.

Размер выплаты у всех семей будет разным, в зависимости от степени их нуждаемости. Это может быть как 50 процентов от прожиточного минимума на детей, так и 75 и даже 100 процентов. Во втором случае речь будет идти о сумме примерно 10 тысяч рублей в среднем по стране.