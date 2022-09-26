Прилетела прямо в голову: 6-летнюю девочку чуть не убила выпавшая из окна стеклянная бутылка

В Санкт-Петербурге брошенная из окна 9 этажа стеклянная бутылка упала на голову малолетней девочке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 24 сентября 2022 года возле дома на Прибрежной улице. Шестилетняя девочка вышла на прогулку вместе со своим отцом, как неожиданно ей на голову упала стеклянная тара. В результате происшествия пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу. Сейчас девочка находится в отделении нейрохирургии.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Вскоре правоохранители задержали подозреваемую, ей оказалась 52-летняя жительница дома, из окна которого вылетела бутылка. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.