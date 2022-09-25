Больше не придется: Всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет новое правило с 26 сентября

Всем, у кого есть потребительский кредит или ипотечный, рассказали о новом правиле, которое введут в действие с 26 сентября. Многим заемщикам больше не придется платить долги перед банком. Но воспользоваться такой возможностью нужно будет очень оперативно, сообщает PRIMPRESS.

Воспользоваться новым правилом россияне, взявшие ранее кредит, смогут лишь в ближайшие несколько дней. Речь идет о так называемых кредитных каникулах, благодаря которым людям больше не придется оплачивать долг по кредиту в течение некоторого времени. Взять паузу в платежах можно будет до 30 сентября.

Для этого нужно подать соответствующее заявление в банк, и сделать это надо буквально в ближайшие дни. Получить отсрочку по любому кредиту, в том числе и ипотечному, можно будет на 6 месяцев. В это время заемщик может либо вообще не вносить платежи по займу, либо же уменьшить размер ежемесячной суммы до такой, которая будет для него приемлема.

Согласия банка не потребуется: отсрочка будет предоставляться по запросу владельца кредита. Однако важно, чтобы было зафиксировано снижение дохода человека на 30%. А взять каникулы можно только для тех кредитов, которые были оформлены до марта этого года.

Максимальная сумма ипотеки, по которой можно взять паузу, составляет в Москве - 6 млн рублей, в других регионах - 3 млн рублей. Если речь идет о потребительском кредите, сумма ограничена 300 тысячами рублей, в случае с автокредитом максимум составляет 700 тысяч рублей, а по кредитной карте – 100 тысяч рублей.