Сидела связанная, с заклеенным ртом: Похититель пропавшей 12 лет назад девочки потребовал выкуп

В Приморье родителям пропавшей 12 лет назад девочки поступило сообщение с требованием выкупа. С ними связался незнакомец, передает "КП".

Ребенок пропал в 5-летнем возрасте. Спустя больше 10 лет отцу и матери прислали два видеоролика, чтобы доказать, что она жива. Отправитель заявил, что находится за границей. Он утверждал, что устал удерживать девочку и хочет получить выкуп. За возвращение ребенка он потребовал сумму, равную примерно полумиллиону рублей.

По слвоам отца девочки, неизвестный выходил на связь дважды. В январе этого года он прислал пятисекундное видео, где девушка, похожая на их дочь, сидела на стуле со связанными руками и заклеенным скотчем ртом. Ролик сразу исчез. Номер отправителя зарегистрирован в Канаде.

Когда отец попросил больше доказательств, неизвестный исчез. Затем он снова проявился и прислал более подробное видео, где родители пропавшей девочки смогли разглядеть девушку лучше. По их словам, она правда чем-то напоминала их пропавшую дочь. Они обратил в правоохранительные органы.

Предполагается, что номер мог быть сгенерирован с помощью программы подмены номеров. Больше неизвестный не объявлялся.