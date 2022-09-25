До 18 нельзя: В Татарстане одобрили запрет на продажу подросткам энергетиков и зажигалок

Депутаты Госсовета Татарстана одобрили законопроект, который вводит запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки и бытовые предметы, содержащие сжиженный углеводородный газ, в том числе зажигалки.

За нарушение ограничений предлагают штрафовать. Так, размер штрафа составит 3–5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30–50 тыс. рублей, для организаций — 100–150 тыс. рублей.

Протоколы правонарушений смогут составлять чиновники городских округов и муниципальных районов. Законопроект поддержали 79 парламентариев, один был против. Запрет еще не вступил в законную силу. В течение месяца будут приниматься поправки ко второму чтению, передает "Татарстан-24".