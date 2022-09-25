«Ни в коем случае»: Роскачество предупредило всех, кто ходит в «Магнит», «Ашан» и «Перекресток»

Специалисты Роскачества предупредили граждан, которые приобретают продукты в крупных российских торговых сетях. Эксперты организации, созданной по заказу правительства, сказали, на что людям стоит обратить внимание. А касается это одного из главных продуктов для потребителей, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, речь идет о ситуации выбора такого популярного продукта в магазинах, как сливочное масло. Эксперты организации подробно изучили различные марки этого продукта, отправив в лабораторию несколько десятков образцов.

Отмечается, что закупали такое масло как в небольших магазинах, так и в крупных сетях. Причем среди проверенных образцов было масло собственных торговых марок сетей. Так, это были марки из «Ашана», «Перекрестка», «Магнита», «Ленты», «О’Кей», «ВкусВилла» и других супермаркетов.

Специалисты отметили, что в целом результаты исследования оказались достаточно позитивными, то есть фальсификат был найден, но он не касается самых крупных сетей супермаркетов. Однако замечания у авторов проверки все-таки возникли.

Например, у масла, купленного в гипермаркете «Ашан», оказался не очень выраженный вкус пастеризации. То же самое касается сливочного масла собственного производства «Магнит». А у масла из «Ленты» и «ВкусВилла» был не самый выраженный сливочный вкус, что тоже зачастую влияет на выбор покупателей.

При этом в Роскачестве подчеркнули, что это ни в коем случае не говорит о низком уровне качества такого продукта. Само масло оказалось натуральным, но обращать внимание на вкусовые нюансы потребителям все-таки стоит.