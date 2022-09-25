Пострадал позвоночник, отказали ноги: Казанец ранил экс-супругу ножом у нее на работе

В расследовании дела казанца, который чуть не убил бывшую жену, появились новые подробности. Мужчину, ударившего жертву ножом 7 раз, признали вменяемым. Заключение о психическом состоянии нападавшего публикуют коллеги из телеграм-канала Mash Iptash.

21 июня текущего года злоумышленник напал на Минзалию Минибаеву прямо на рабочем месте — в магазине «Пятёрочка» на Дубравной. Состояние пострадавшей было крайней тяжелым: у нее пострадал позвоночник и отказали ноги, передает 116.ru.

В документе о состоянии подозреваемого также отмечается, что ему ранее ставили диагноз «последствия органического заболевания головного мозга с умеренно выраженным снижением интеллекта». Он не раз лечился в специальном медучреждении. Также в заключении говорится, что казанец много злоупотреблял алкоголем в последние несколько лет.

За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.