Получат сразу несколько категорий граждан: Пенсионерам дадут новую выплату 26 сентября

Пенсионерам на банковские карты с 26 сентября зачислят новые выплаты. Получить деньги смогут сразу несколько категорий пожилых граждан. Размер такой выплаты будет небольшим, а сами средства будут приходить отдельно от пенсии, сообщает PRIMPRESS.

Такие средства будут приходить пожилым гражданам отдельно от пенсии, поскольку выплатной период по пенсиям в нашей стране уже завершился. Отмечается, что дополнительные выплаты получат пенсионеры из различных льготных категорий. Это будут пожилые граждане из категорий тружеников тыла, жертв политических репрессий, а также те, у кого есть звание ветерана труда на федеральном уровне.

В некоторых регионах деньги будут приходить пенсионерам с 26 сентября. Размер выплаты будет небольшим и составит около 650 рублей. Но их стоит рассматривать как еще одну доплату к пенсии.

Аналогичную доплату получат еще и пенсионеры из числа детей войны. Это те граждане, которые родились в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года и являлись несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны.

Выше будет дополнительная выплата для пенсионеров, у которых есть звание ветерана труда на уровне регионов. Средства будут начислять пенсионерам вне зависимости от их уровня дохода или трудового статуса.