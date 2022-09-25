Разогнался до 200 км/ч: Полицейские Казани ночью ловили устроившего гонки пьяного лихача

В Казани инспекторы ГИБДД поймали водителя, устроившего опасные гонки по ночному городу. В попытке уйти от преследования мужчина разогнался до скорости почти 200 км/час, передает "Татарстан-24".

Лихач остановился, лишь когда понял, что ехать дальше бесполезно. Не прошло минуты после его остановки, как у машины взорвалось переднее колесо.

25-летний водитель утверждал, что абсолютно трезв и скрывать от полицейских ему нечего, но проходить медосвидетельствование ни на месте, ни в медучреждении он не захотел.

Очевидцы заявили, что во время гонок на высокой скорости мужчина дважды вставал на два колеса и едва не перевернулся.

Гонщику грозит наказание за неподчинение полицейским и езду в нетрезвом состоянии. Машина отправилась на штрафстоянку.