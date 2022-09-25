Пассажирку в самолете затравили за большую грудь попутчики, девушке пришлось сесть в кухонном отсеке

Модель с самой большой в Британии грудью была вынуждена лететь в кухонном отсеке в конце самолета из-за жалоб других пассажиров на ее немалый бюст, пишет Daily Star.

Лея Паркер вылетала из Лас-Вегаса в Лондон. Она хотела купить в бизнес-класс, но таких билетов не было, и пришлось купить место в эконом-классе.

Во время полета одна из попутчиц британки пожаловалась бортпроводникам, что Паркер прижимается к ее парню, и потребовала, чтобы "эта девушка и ее дурацкие сиськи пересели". Модель призналась, что не только пассажиры рейса, но и сами стюардессы "обошлись с ней мерзко".

"Они сказали, что мне придется от всех пересесть, чтобы никому не мешать", — пожаловалась на травлю туристка.

Летела Лея в одиночестве в кухонном отсеке. Издание уточнило, что пассажирка подала жалобу на авиакомпанию, однако пока не получила никаких извинений от перевозчика.