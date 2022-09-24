На похороны актера Пускепалиса не явились его коллеги, которые оплакивали его в соцсетях

Похороны Сергея Пускепалиса прошли достаточно скромно, на них почему-то не явились коллеги актера, которые прилюдно так громко оплакивали его в социальных сетях.

Погиб актер в ДТП в Ярославской области 20 сентября. В тот же день слова соболезнования написали Екатерина Климова, Равшана Куркова, Сергей Безруков, Павел Прилучный, Ольга Кабо и многие другие. Тем не менее в день похорон Сергея Пускепалиса никто из них не посетил Ярославль, где актёра предали земле.

Из коллег присутствовали только Сергей Степин и Андрей Мерзликин. Также почтить память звезды в полном составе собрались на похоронах члены труппы Театра драмы им. Волкова.

Для них художественный руководитель много значил, и артисты не пожелали пропускать его похороны.