Пластический хирург Иван Володченков обнаружил у Пугачевой «синдром снайпера»

На фото без фильтров, которые обычно делают очевидцы, лицо Аллы Пугачевой оказалось далеко не таким молодым и прекрасным, каким его видят поклонники на публикуемых ею самой снимках.

На честных снимках эксперт обнаружил у Примадонны "синдром снайпера".

Пластический хирург Иван Володченков сообщил, что так у 73-летней народной артистки СССР проявляются результаты вторичных операцию по омоложению.

"Правый глаз у нее открыт в полтора-два раза больше, чем левый. Это заметно даже на некачественных снимках. Я это называю "синдром снайпера". Он возникает как негативное последствие ботулотоксина, введенного в чрезмерной дозировке", — сообщил врач.

Также он отметил, что у Примадонны видна асимметрия в средней трети лица. Справа у нее нет никаких бугров, а вот слева заметно четкое разделение на выраженную слезно-скуловую зону, малярный мешок. Это может быть либо в результате сильного стресса или резкого похудения, пояснил Володченков.