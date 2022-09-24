«Выбешивают людей»: Маргарита Симоньян рассказала о нарушениях в ходе мобилизации

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о противоречивой работе военных комиссариатов в ходе частичной мобилизации. По словам журналистки, военкоматы на местах нередко не следуют предписаниям Минобороны РФ.

Симоньян указала на призывы студентов-очников и отправку повесток людям, которые не попадают под мобилизацию по возрасту или иным критериям.

"Назвать конкретные номера военкоматов и фамилии военкомов или не надо пока? Выбешивают людей вот как специально, как назло. Как будто Киевом засланные", — написала Симоньян.

С ней согласились многие коллеги. Журналисты фиксируют массовые возмущенные обращения от граждан.

Люди жалуются на то, что мобилизуют даже ранее не служивших.

Жалобы на нарушения в работе военкоматов в различных регионах появились с самого начала мобилизации. В частности, глава Якутии Айсен Николаев ранее рассказал, что в регионе есть случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов. Все ошибочно мобилизованные уже возвращаются обратно.