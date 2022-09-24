Куча денег: Глоба назвал три знака Зодиака, которые с 26 сентября не будут нуждаться в финансах

Павел Глоба выделил в еженедельном прогнозе с 26 сентября по 2 октября три знака Зодиака, которых ждут удивительные финансовые события. О прогнозе астролог Советский и российский астрологвыделил в еженедельном прогнозе с 26 сентября по 2 октября три знака Зодиака, которых ждут удивительные финансовые события. О прогнозе астролог сообщает kazlenta.kz.

Близнецы

Перемены в жизни Близнецов начнутся уже с начала недели, и последние дни сентября пройдут под девизом "Много денег не бывает". Близнецы могут получить хорошую прибыль, если имеют собственное дело, если такого пока нет - отличное время, чтобы начать его. Такие изменения будут успешны.

Рак

С 26 сентября для Раков нет никаких преград в проведении крупных сделок. Можно покупать и продавать недвижимость. Если у Рака собственное дело, говорится в прогнозе Глобы, то его дела пойдут в гору, конкурентам останется лишь завистливо вздыхать.

Дева

Дев ждут приятные финансовые события с 26 сентября. Наконец тревоги отступят, ситуация прояснится, в руки Дев начнут стекаться деньги. Правильно распорядитесь ими, исключите ненужные траты. При наличии свободных средств постарайтесь сделать приятное близким - одарите их тем, о чем они давно мечтали.