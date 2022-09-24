«Ждем дома!»: из Татарстана начали отбывать первые мобилизованные жители республики

Из районов Татарстана постепенно начинают отбывать первые мобилизованные татарстанцы. Глава Менделеевского района Радмир Беляев рассказал, что первая отправка уже состоялась.

"Менделеевские мужчины встали на защиту Родины. Из нашего района сегодня отправились первые мобилизованные жители. Они явились в военные комиссариаты по первому зову Родины и приказу нашего Верховного главнокомандующего. Мы гордимся вами и, конечно, ждем дома! Благодаря таким, как вы, наше Отечество может быть спокойным за свое будущее!"— написал Беляев в своем телеграм-канале.

Семьи мобилизованных жителей Татарстана не останутся брошенными. Власти на местах будет оперативно помогать им. С родными наладят постоянную связь.