Депутаты Госсовета Татарстана потребовали убрать флаги Великобритании в Нижнекамске

Депутаты Госсовета Татарстана потребовали, чтобы были срочно убраны флаги Великобритании со зданий языковой школы в Нижнекамске.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что сейчас британские флаги красуются на двух зданиях. Но в администрации города и Минобрнауки РТ считают, что оснований для снятия флагов нет, несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию в стране.

Депутаты подготовили запрос в адрес правительства Татарстана.

Именно ему предстоит решить судьбу британских стягов на татарстанской земле.