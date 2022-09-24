Минобороны официально объяснило, с какими категориями военнообязанные попадут под мобилизацию

Минобороны через официальный портал Правительства РФ "Объясняем.рф" разъяснило, с какими категориями военнообязанные попадают под частичную мобилизацию.

Всего существует пять категорий годности по состоянию здоровья. "А" - полностью годен к военной службе, "Б"- годен с незначительными ограничениями, "В" - ограниченно годен.

Все эти три категории соответствуют требованиям частичной мобилизации, обладатели их в военном билете могут быть мобилизованы.

Иные две категории прeдполагают огрaничения: категория "Г" - времeнно не годен к военной службе и "Д" – не годен. Таких мужчин призывать пока не планируется.

Данная информация указывается на 11-ой странице военного билета.