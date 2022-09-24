ДУМ Татарстана приняло решение относительно возможности участия мусульман в СВО

Духовное управление мусульман Татарстана ответило на вопрос о допустимости участия мусульман в СВО на Украине. Эксперты сошлись во мнении, что мусульмане могут участвовать в спецоперации, это не противоречит принципам и канонам Шариата.

"Указ (о частичной мобилизации - прим. ред.) не противоречит таким мусульманским ценностям, как обеспечение безопасности, защита Родины и отстаивание общих национальных и духовных ценностей народов России <...> Мусульмане, присягнувшие Российской Федерации в защите свободы, народа и Отечества, обязаны исполнять данную клятву, что является не только гражданским долгом, но и исламской обязанностью", - говорят в ДУМ республики.