«Привезли цинковый гроб»: певица Ани Лорак рассказала о гибели брата в ходе боевых действий

Популярная певица Ани Лорак в интервью BLITZ+ знаменитая певица Ани Лорак рассказала о том, как тяжело переживала гибель родного брата, который погиб во время боевых действий в Афганистане. По словам певицы, когда она узнала о смерти брата, исполнявшего интернациональный долг, единственный вопрос терзавший ее был "За что?".

Певица рассказала, что привезли цинковый гроб, открыть его не разрешили.

В тот момент, по словам Ани, она не представляла, как жить дальше.

Она до сих пор не может понять почему ее брат погиб, но ее сейчас единственное, что она может делать, это "нести любовь людям через музыку".