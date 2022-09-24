«Ты даже трусость свою боишься признать»: Кадыров обратился к уклонистам в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал обращение к мужчинам, которые после известия об объявлении частичной мобилизации решили спрятаться, покинуть РФ, чтобы не попасть в ряды российской армии. Обращение публикует SHOT.

"Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта.

Когда ты нуждаешься в государстве, ты гражданин с большой буквы, требующий соблюдения твоих прав, и любишь тыкать пальцем во вторую главу Конституции России. Когда ты хочешь расширить свою зону комфорта, ты до мозга костей патриот.

Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город...

И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист. Ты даже трусость свою боишься признать".