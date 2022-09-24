На полгода раньше срока: все тарифы ЖКХ для населения решено поднять с декабря на 9%

Правительство РФ приняло решение перенести индексацию тарифов на газ, электричество, тепло, водоснабжение на полгода раньше. Традиционная индексация должна была случиться 1 июля 2023 года. Но случится 1 декабря 2022 года, сообщает Минэкономразвития.

"Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов (ЖКХ - ИФ) с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Интерфакс", в 2023 году, таким образом, тарифы расти не будут, следующая индексация произойдет 1 июля 2024 года.

В 2022 году правительство уже проводило индексацию тарифов ЖКХ – с 1 июля в среднем на 4%.

Перенос сроков индексации на 1 декабря 2022 года с 1 июля 2023 года в Минэкономразвития объясняют "необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения".