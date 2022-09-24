Мужайтесь: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых с 26 сентября судьба проверит на прочность

с 26 сентября ожидают серьезные испытания, которые стоит пройти с достоинством, чтобы получить щедрое вознаграждение от Вселенной. Об этом предупредил советский и российский астролог Павел Глоба. Публицист дал прогноз на период с 26 сентября, Три знака Зодиакаожидают серьезные испытания, которые стоит пройти с достоинством, чтобы получить щедрое вознаграждение от Вселенной. Об этом предупредил советский и российский астролог. Публицист дал прогноз на период с 26 сентября, сообщает rsute.ru . В нем особо выделяется троица зодиакальных представителей, которым стоит запастись мужеством и терпением. Они им пригодятся.

Овен

Овны с 26 сентября окажутся лицом к лицу с ситуациями, которые из нервируют, заставляют переживать. При этом даже пустяки могут вызывать сильное раздражение. Вероятно, говорится в прогнозе Глобы, что Овну придется исправлять не только свои, но и чужие ошибки, и это будет довольно сложно. Если Овен с достоинством выдержит испытание судьбы, его ждут отличные перспективы по работе, интересные предложения, рост благосостояния.

Близнецы

Близнецам с 26 сентября будут патологически мешать окружающие. Они могут нарушить планы, вмешаться в ход событий, из-за чего Близнецы, сообщает Глоба, будут весьма подвержены сменам настроения, раздражительности. В таком состоянии они могут наделать ошибки. Чтобы уберечь себя и выдержать экзамен судьбы, нужно отвлечься, зарядиться позитивом и терпеливо относиться к помехам и препятствиям.

Стрелец

Стрельцам с 26 сентября будет довольно сложно сосредоточиться на делах, что скажется на профессиональном поприще. Может возникнуть напряжение в коллективе, некоторые отношения, включая и личные, могут испортиться. Глоба советует Стрельцам терпеливо искать способы улучшить ту или иную ситуацию. Близкие будут готовы оказать вам любое содействие в этом.