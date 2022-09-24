Симоньян бросила вызов Пугачевой: «Мы годы молчали, пока ваш муж не начал поливать помоями Родину»

Маргарита Симоньян, недавно сделавшая публичные признания в эфире федерального канала о нетрадиционной сексуальной ориентации Максима Галкина*, бросила вызов Алле Пугачевой. После своего возвращения в Россию Примадонна обещала "набить морду одному человеку". И все тогда подумали, что сделать она это хочет в отношении именно Симоньян.

Маргарита Симоньян подтвердила, что Галкин* - действительно гей и лжец. А к Пугачевой обратилась со следующими словами:

"Алла Пугачева сказала, что хочет жить в стране, в которой есть свобода слова. При этом, вернувшись сюда, первое, что она сказала, что хочет набить морду одному человеку. Мы с Володей Соловьевым так и не поняли и чуть не подрались, ему она хочет набить морду или мне? Очевидно, кому-то примерно из нас. За что? За слова", — заявила она.

На этом Маргарита не остановилась и решила вспомнить одну малоприятную историю.

"Алла Борисовна, свобода слова — это когда за слова морду не бьют! И набить морду не угрожают. Я вам больше скажу, когда ваш супруг оскорблял моего пару лет назад, я не ответила ничего. Я могла бы, но не стала, и Тиграна упросила этого не делать, потому что это были бы как раз личностные разборки. Мы годы молчали, пока ваш супруг не начал поливать помоями Родину мою, нашу и армию мою, нашу", — подчеркнула знаменитость в эфире шоу Кеосаян Daily.

* признан Минюстом физлицом-иноагентом