Мужчина пришел в военкомат сняться с учета, но его быстро мобилизовали

Отслужившего ранее в армии 52-летнего мужчину мобилизовали в одном из столичных военкоматов. Бывший военнослужащий обратился в военкомат, чтобы его сняли с учета по возрасту. Вместо этого москвича решили отправить в ряды российской армии прямо из военкомата. Об этом сообщает Lenta.ru.

"Мужу 52 года. Служил в секретке. Как его призвали — это песня просто, - делится супруга мобилизованного, - поехал в военкомат сниматься с учета по возрасту, а списки-то уже все, готовы. Вот сейчас в военкомате сидит, поедет служить".

Она также заметила, что муж никогда не отказывался служить, даже сам рвался в Афганистан. В последние годы он занимался своим бизнесом и никак не был связан с российской армией.