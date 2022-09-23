Песков назвал реакцию россиян на мобилизацию «истерической и чрезвычайно эмоциональной»

Пресс-секретарь российского президента и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что часть россиян отреагировали на объявление о частичной мобилизации "истерически и чрезвычайно эмоционально».

"Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления - даже в первый день. Потому что действительно был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо. Но с другой стороны уже со вчерашнего дня все-таки в соответствии с решениями кабинета министров были уже активированы все информационные линии справочные", - высказался Песков.

По словам Пескова, паники быть не должно, как и истерических настроений, поскольку специалисты Минобороны отвечают на вопросы граждан, все телефоны, включая горячие линии, доступны. СМИ предоставляют информацию от Минобороны, а потому недостатка в достоверных и оперативных данных нет, считает Песков.

Паникой пользуются провокаторы, которые создают и тиражируют фейки.

По словам Пескова, к имеющимся провокационным и недостоверным сообщениям в социальных сетях необходимо относиться "трезво и вдумчиво".