«Берегитесь»: синоптики предупредили об опасном погодном явлении в Татарстане 24 сентября

В Татарстане 24 сентября, в субботу, днем и вечером ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду, предупредили синоптики республиканского Гидрометцентра.

В связи с опасностью такой погоды в ГУ МЧС по РТ рекомендовали без нужды не покидать помещений, не оставлять детей на улице без присмотра.

От ветра спасатели не советуют прятаться на остановках, у недостроенных зданий. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.