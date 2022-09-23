В Казани гособвинение просит пожизненный срок для убийцы девушки и ее родителей

Государственное обвинение запросило пожизненный срок для 23-летнего молодого человека, который обвиняется в тройном убийстве. Дело находится на рассмотрении в Верховном суде Татарстана.

По данным пресс-службы прокуратуры РТ, трагедия случилась в январе ткущего года в Казани на улице Чуйкова.

Молодой человек пришел в гости к бывшей подруге, чтобы выяснить с ней отношения. Ее он ударил ножом не менее 13 раз. Потом парень убил ее отца и мать и скрылся с места кровавой расправы через окно.

Вину молодой человек не признал.