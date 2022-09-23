Деньги - волной!: Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которые с 24 сентября могут стать богаты

Тамара Глоба представила прогноз на несколько дней, начиная с 24 сентября и заканчивая началом новой трудовой недели. Как Известный астрологпредставила прогноз на несколько дней, начинаяи заканчивая началом новой трудовой недели. Как сообщает "Русское радио" , в прогнозе можно выделить трех счастливчиков, которые получат в эти дни реальные шансы стать богатыми и совершенно довольными жизнью. Финансовая удача повернется к ним лицом, они смогут получить больше, чем рассчитывали, если не упустят свой уникальный шанс.

Лев

Львов с 24 сентября ждут прибыль, подарки и поддержка любимых людей. Шанс на богатство может быть самым разным - от предложения новой работы до случайно купленного, но оказавшегося выигрышным лотерейного билетика. Львов ждут приятные встречи, но стоит опасаться вступать в споры и становиться участником рискованных авантюр.

Козерог

Козероги с 24 сентября смогут укрепить свои позиции в профессиональной сфере, за счет чего их благосостояние начнет расти. Будут удачными поездки, особенно - деловые. В семье, говорится в прогнозе Глобы, все будет благополучно. Творческие Козероги получат еще и шанс на долгожданную популярность.

Рыбы

Рыбам с 24 сентября привалит хлопот - семейных и служебных. Но они обязательно окупятся, если Рыбки будут достаточно терпеливы и последовательны. Только при таком походе они скоро смогут рассчитывать на финансовый "ливень". Денег хватит на все желания и мечты.