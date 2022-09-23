В Казани предлагается построить сразу две канатных дороги

Генеральный директор компании "Гулливер" Дамир Алтынбаев выступил с интересным предложением: построить в Казани сразу две канатных дороги. Одна, по его мнению, может расположиться от центра до Верхнего Услона через Волгу, а вторая может соединить центр города с ЖК "Салават Купере".

Предварительная стоимость строительства - 3 миллиарда рублей. Это, по меркам аналогичных строек, недорого, говорит Алтынбаев. Один километр канатки обходится в 420 млн, а метро — в 11 млрд.

Канатная дорога будет иметь трамвайную скорость и сможет перевозить до 10 000 человек в час. 10-местные кабины будут двигаться со скоростью 6 метров в секунду, а 30-местные — 7 метров в секунду, пишет Inkazan.