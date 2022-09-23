Выживший в ДТП с актером Пускепалисом водитель фуры впервые рассказал, как все случилось

Водитель фуры, который лишь чудом выжил в смертельном ДТП в Ярославской области, в котором погиб актер Сергей Пускепалис, впервые рассказал о том, что случилось. Слова Георгия Августовского цитирует издание StarHit.

Дальнобойщик сейчас остается в реанимации, у него сломана рука, ребра. Его зажало в машине после столкновения с машиной, в которой ехал Пускепалис.

"Я стоял на своей полосе, все произошло за две секунды. Успел увидеть, как микроавтобус ударился о грузовик, потом его отнесло, он подпрыгнул словно на трамплине и полетел мне в лобовое стекло. Меня зажало", — рассказал Георгий.

Вины Августовского в смертельной аварии нет, он не нарушал ПДД. Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело.

О смерти 56-летнего актера Сергея Пускепалиса стало известно 20 сентября. Автомобиль Ford Transit, на котором ехал артист, врезался в грузовую машину. Актер направлялся из Ярославля в Москву и хотел перегнать купленный для Донбасса "броневик" — так он назвал списанную инкассаторскую машину.