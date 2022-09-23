«Он нов, свеж и порой опасен»: участница проекта «НОВЫЕ ТАНЦЫ» об участии в шоу

27 августа в 21:00 на телеканал ТНТ вернулось шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ», в котором приняли участие 120 танцоров со всей России. Призовой фонд поднялся до 7 миллионов, а значит цена победы высока. Турнирная сетка останется без изменений – тройка членов жюри определяет победителей в баттлах в четырёх категориях: соло, дуэты, дети и команды. Баттлы продолжаются до тех пор, пока не останется по одному представителю каждого сегмента. В финал выходят лучшие дуэт, солист, команд и победитель детской категории – они же и разделят между вышеупомянутый призовой фонд.

В новом выпуске нас ждёт выступление нашей юной хип-хоп – девочки – Софьи Емельяновой. Девочке 12 лет, но об участии в шоу она мечтала с момента его появления. Мы решили задать немного вопросов не только участнице, но и папе, по совместительству тренеру – Ивану.

Софья, расскажите немного о себе. С чего начинался Ваш путь в танцах?

– Я занимаюсь брейкингом четыре года и уже не представляю жизни без него. Мой путь в танцах начался с того, что мы с мамой выбрали, на наш взгляд, самую крутую студию брейкинга «Break dance studio ONE». Там я и встретила человека, который заразил меня танцем – мой тренер Иван. Я люблю, когда в танце у меня получается намного больше намеченного и это даёт стимул работать и развиваться дальше. Ещё больше я люблю удивлять, поэтому обожаю делать разные жёсткие фишки. Я целиком и полностью посвящаю себя брейкингу, но, чтобы расширять границы брейкинга мы затрагиваем и другие направления – папинг и экспериментал.

Как ты попала на танцевальное шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ»? Когда появилась мысль о том, что ты хочешь принять в нём участие и прийти на кастинг?

– Я наблюдала за шоу «Танцы» с момента его появления, и, как любой танцор, представляла себя на этой сцене. Когда я прошла многочисленные кастинги – была невероятно счастлива. Не могу сказать, что не ожидала такого исхода, ведь я много тренируюсь и работаю над собой, но до последнего не верилось, так как кастинг был масштабный.

Как ты относишься к данному шоу? Переживали за прохождение дальнейших этапов? Как боролись с конкуренцией?

– В нашей брейк культуре не совсем приветствуется понятие «конкуренция» - мы баттлим, демонстрируем свои умения, новые наработки и способности, а потому система баттлов мне очень знакома. Но волнение, безусловно, присутствовало, и я даже успела поплакать. Была и надежда на прохождение в шоу дальше кастингов, иначе какой смысл участия? Но это был незабываемый трип, опыт и мотивация двигаться дальше, за что я невероятно благодарная и своему тренеру, и шоу в целом.

Софа, совпали твои ожидания с реальностью? Чего ожидала от шоу в целом?

– От шоу я ожидала приключений, новых знакомств, опыта выступления на такой большой сцене. И, конечно же, хотела посмотреть на Мигеля, Ляйсян, Ульяну и других крутых танцоров вживую. Совпали мои ожидания с реальностью или нет? Да, полностью, и я этому рада.

Иван, расскажите немного о подготовке к кастингу. О чем танец Софьи, что она в нем рассказывает? Много ли она тренировалась перед проектом?

– Софа отражает всю хип-хоп и брейкданс-культуру. О чём-то определенном она в своем танце не говорит. Первый номер у Софы под трек «Кассета» 1991 года. Как раз в те времена зарождался брейк. Этим самым мы хотели отразить то, что мы в теме, хотели передать все краски брейкинга такого, какой он есть. Мы одели красные штаны и панамку, взяли большой мафон и показали своё мастерство. Но мы передали в своем номере олдскульный стиль и внешний образ по содержанию – он нов, свеж и порой опасен. Когда вы посмотрите номер, вы увидите, что она делает опасные трюки и клёвые жёсткие фишки. Много ли она тренировалась? Четыре года. Номер мы подготовили за один день, потому что для нас это было не так сложно сделать, ведь мы постоянно в деле и в тренировках.

Переживаете ли за девочку и за участие дочки в таком крупном танцевальном проекте?

– Конечно переживаю и я, и мама. Здесь, конечно, сгущаются краски, что это всё-таки формат телешоу, и переживания усиливаются. Несмотря на это, мы с мамой Софы всегда готовы к любым развязкам. Брейк – это танец, в котором не всё идёт как надо и как ты себе задумал, даже если перед этим усиленно тренировался. Важно уметь как выигрывать, так и проигрывать. За результат мы сильно не переживали, если честно, ведь понимали, что все моменты субъективны. В любом случае – это круто, что она прошла на такой уровень крупного телевизионного шоу, я бы даже сказал – профессионального, где все танцоры высокого уровня сходятся, чтобы побаттлить между собой.

Мы уже спрашивали Софу про совпадение реальности с действительностью, хотелось бы узнать и Ваше мнение на этот счёт – совпали ожидание и реальность? Чего ожидаете от проекта?

– Да, Софа уже отвечала на этот вопрос, но и мне есть что сказать. Мои ожидания полностью совпали с реальностью. Всё что происходило в рамках проекта по моим ожиданиям так и должно было быть. Чего же мы ожидаем от шоу? Во-первых, мы очень много трудимся и считаем, что в некоторых моментах мы стоим на передовой. Во-вторых, считаю, что где-то ещё нужно чему-то подучиться, как и везде, ведь совершенству нет предела. Отвечая непосредственно на вопрос, ожидаем от проекта то, что останутся замеченными наши труды, что даст ещё больше вдохновения идти дальше. Естественно, мы не собираемся останавливаться на проекте. Вперед, вперед и ещё раз вперед!

Включай ТВ в эту субботу, в 21:00, поддерживай нашу юную землячку и смотри «НОВЫЕ ТАНЦЫ»!