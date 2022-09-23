Борис Джонсон совершенно случайно сказал правду о Путине и впервые вызвал восторг у британцев

Пользователи британских социальных сетей бурно и с большим восторгом отреагировали на оговорку экс-премьера королевства Бориса Джонсона. Он совершенно случайно похвалил президента России Владимира Путина.

Джонсон выступил на дебатах в палате общин, где речь шла о поддержке Украины. По ошибке в своей речи Борис поблагодарил Путина за "вдохновляющее руководство". Поняв, что оговорился, Джонсон исправился, сказав, что вообще-то имел в виду не Путина, а Зеленского.

Но сказанное слово, как известно, уже не поймать.

Британцы оценили оговорку бывшего премьера страны, заметив, что таким образом Джонсон впервые сказал правду.

"Истина наконец-то прозвучала из уст Бориса Джонсона"; "Это не случайно, он точно знал, о чем говорит", – написали пользователи соцсети.