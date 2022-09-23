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Фото: news2.ru

Борис Джонсон совершенно случайно сказал правду о Путине и впервые вызвал восторг у британцев

23.09.2022, 08:15 1652 prokazan.ru
Пользователи британских социальных сетей бурно и с большим восторгом отреагировали на оговорку экс-премьера королевства Бориса Джонсона. Он совершенно случайно похвалил президента России Владимира Путина.
 
Джонсон выступил на дебатах в палате общин, где речь шла о поддержке Украины. По ошибке в своей речи Борис поблагодарил Путина за "вдохновляющее руководство". Поняв, что оговорился, Джонсон исправился, сказав, что вообще-то имел в виду не Путина, а Зеленского.
 

Но сказанное слово, как известно, уже не поймать.
 
Британцы оценили оговорку бывшего премьера страны, заметив, что таким образом Джонсон впервые сказал правду.

"Истина наконец-то прозвучала из уст Бориса Джонсона"; "Это не случайно, он точно знал, о чем говорит", – написали пользователи соцсети.

 
Политика
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В блиндаже не укрыться: Россия начала перебрасывать тяжелые огнеметные системы на Харьковщину
00:01, 10.09.2022
По 9 тысяч с 10 сентября: названы категории россиян, которые получат новые выплаты
19:00, 09.09.2022
Пропавшую школьницу нашли убитой на окраине села
15:44, 09.09.2022
Кремль не комментирует ход СВО и ситуацию вокруг Балаклеи
15:22, 09.09.2022
Депутат Госдумы от Татарстана обратился в СК, попросив наказать виновных в сносе памятников в Латвии
11:31, 09.09.2022
Синоптик Шувалов назвал сроки наступления бабьего лета в Центральной России и Поволжье
10:23, 09.09.2022
Женщина с больным младенцем сбежала из больницы из-за жуткого холода в палате
10:13, 09.09.2022
Вернувшийся из зоны СВО военный психанул и избил стулом директора пиццерии
09:15, 09.09.2022
«Я давно знала, что ты маньяк»: мать защищала сына-извращенца и сама стала его жертвой
20:00, 08.09.2022
«Безнадежно бестолковые идиоты»: Кадыров рассказал, что он думает о властях Украины
15:26, 08.09.2022
Блогер взорвал свою квартиру, пытаясь приготовить бутерброд по рецепту из TikTok
15:19, 08.09.2022
Учительницу уволили после того, как она украсила класс шариками цветов флага Украины
14:15, 08.09.2022
Мужчина изнасиловал 12-летнюю школьницу в плацкартном вагоне поезда
14:07, 08.09.2022
Минфин России предложил «приватизировать» пенсионные накопления граждан
12:02, 08.09.2022
Сотрудники ночной смены «Магнита» приняли в магазине роды у покупательницы
11:36, 08.09.2022
Умирала два дня: мать убила месячную дочь, положила тело в пакет и закопала в могиле отца
10:22, 08.09.2022
Скопинский маньяк Мохов нашел свою любовь после отсидки: женщина говорит, что ничего о нем не знала
08:49, 08.09.2022
Фото 10-летнего внука Владимира Путина впервые попало в СМИ
07:21, 08.09.2022
Татары помогают: Татарстан возвращает к жизни разбитый Лисичанск в ЛНР
07:12, 08.09.2022
Можно потерять десятки тысяч, если не спешить: с 1 октября с детскими пособиями произойдут изменения
16:38, 07.09.2022
Вот такое кадетство: троих воспитанников кадетского корпуса обвинили в убийстве четвертого
16:02, 07.09.2022
Владимир Путин сам откроет первый участок трассы М12 Москва — Казань 8 сентября
15:06, 07.09.2022
Путин шуткой про мерзнущий волчий хвост изящно пригрозил Европе оставить ее без энергии
11:37, 07.09.2022
Женщину застрелили на прогулке с собакой: полицейских поразила реакция ее мужа на трагедию
08:32, 07.09.2022
Онколог Васильева назвала главную причину развития рака у современного человека
13:02, 13.07.2022
В России зафиксирован первый случай оспы обезьян: Стоит ли казанцам бояться новой пандемии?
18:17, 12.07.2022
Люди с полными тележками, но без акул и фрикаделек: Как проходят последние дни ИКЕА в Казани
17:41, 24.06.2022
Побег или взвешенное решение?: Почему среди жителей Казани вырос спрос на покупку жилья в Турции
19:26, 23.06.2022
Нет, вам нужен парк и точка: Казанку около Чаши намерены засыпать, несмотря на протесты горожан
19:49, 18.06.2022
Изменился ли вкус: что стало известно после открытия первого в Казани ресторана фастфуда Вкусно и то
19:02, 17.06.2022
Пустые полки и заполненные тележки: Как в Казани проходит последняя рабочая неделя Декатлона?
18:18, 15.06.2022
Золотые унитазы - теперь не редкость: В Казани резко подорожала сантехника, цены шокируют
18:26, 10.06.2022
Прощай, МакДак! Теперь официально!: В Татарстане закрылись все 19 ресторанов, что будет дальше?
18:35, 09.06.2022
Остается только молиться!: Казанцев шокировали новые машины АВТОВАЗа без подушек безопасности
18:46, 08.06.2022
Написали десять, а отловили пять: Как обстоят дела с проблемой бездомных собак в Казани?
16:49, 07.06.2022
Их уже полгода никто не носит!: В Татарстане отменили масочный режим, но этого никто и не заметил
16:02, 03.06.2022
Пока без фрикаделек и акул: ИКЕА возобновила работу в Казани, но не так, как все предполагали
16:56, 31.05.2022
Холод - не повод срывать начало купального сезона: Казанцы уже вовсю плавают и загорают
15:44, 24.05.2022
Ассортимент больше, стоимость ниже: Где в Казани овощи дешевле в супермаркетах или на рынке?
17:45, 20.05.2022
Сахарные войска отступили: сахара в магазинах полно и он никому не нужен
17:47, 19.05.2022
Писали жалобы во все инстанции: жители дома Казани две недели сидят без горячей воды, кто виноват?
16:53, 18.05.2022
Вместо Биг Мака будет Татбургер: Как казанцы отреагировали на окончательный уход McDonald's
20:16, 09.05.2022
Без них у нас не было бы ни свободы, ни жизни, ничего: Как прошел Бессмертный полк в Казани?
18:37, 28.04.2022
Хочу попрыгать на Луне: Казанцы рассказали о том, хотели бы они стать космическими туристами
18:05, 27.04.2022
Предательства мы не прощаем: Что думают казанцы о возвращении покинувших российский рынок брендов?
19:17, 26.04.2022
Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
18:44, 25.04.2022
Проще выкинуть одежду и новую купить: Почему в Казани резко взлетели цены на средства для стирки
16:09, 22.04.2022
Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
18:40, 21.04.2022
С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте
18:37, 20.04.2022
Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям
18:01, 14.04.2022
В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане
16:38, 12.04.2022
Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
18:26, 11.04.2022
Скоро на лопухи перейдем: Почему в Казани массово скупают туалетную бумагу, а цены подняли в разы
19:26, 05.04.2022
Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
18:26, 28.03.2022
Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
16:12, 25.03.2022
Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
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12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
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У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
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Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью