Мужчина неожиданно умер после переезда в новый дом, о котором мечтал всю жизнь

В Великобритании мужчина внезапно умер после переезда в новый дом. Дэвид Хеммингс случайно при переезде порезал ногу, сообщает The Mirror.

54-летний мужчина носил коробки с вещами в дом. Момента пореза он не заметил. Но через несколько дней пожаловался жене, что нога болит.

Не приняв это за нечто серьезное, Дэвид принял обезболивающее и лег спать. Но нога продолжала его беспокоить.

Мужчину доставили в больницу, где он прошел обследование. На следующий день стало ясно, что у него некротический фасциит: через порез в организм попали болезнетворные бактерии, поражающие соединительные ткани и подкожную клетчатку.

"Врачи сказали, что состояние Дэвида ухудшилось и он не выживет. Они могли бы ампутировать ему обе ноги, но он не выдержал бы такой операции", — утверждает вдова Маргарет.

Мужчина скончался вечером того же дня, спасти его не удалось. В новом доме Дэвид прожил всего три дня. А мечтал о его покупке всю жизнь, говорят члены семьи.